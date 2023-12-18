Son Dakika... İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Bursa'dan da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 23:53'te merkez üssü Marmara Denizi olan bir deprem meydana geldi.

4.1 büyüklüğündeki deprem, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında, yerin 11.18 km altında gerçekleşti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD, depreme ilişkin paylaşım yaptı:

"#DEPREM

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - [08.52 km] Çınarcık (Yalova)

Tarih:2023-12-17

Saat:23:53:52 TSİ

Enlem:40.72167 N

Boylam:29.09944 E

Derinlik:11.18 km"

Depremin konumu ve hissedilen illerin lokasyonu şöyle duyuruldu:

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını belirtti.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GLEDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gül açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

"BU DEPREMİN İSTANBUL'DA BEKLENEN DEPREMLE İLGİSİ YOK"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, bağlandığı TV yayınında, depremin beklenen büyük İstanbul depremiyle bir ilgisi bulunmadığını söyledi. Ancak sarsıntının bir hatırlatıcı olduğunun altını çizdi.

"POTANSİYEL TEHLİKE VAR"

Öte yandan depremin ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu tür depremler bir şeyin tetikleyicisi olmayabilir. Biz bu depremleri o bölgenin canlılığı olduğu açısından kabul ederiz. Depremin bize mesajı bu bölgenin potansiyel bir tehlikesi var. 4 büyüklüğünü geçen her depremde insanlarımız küçükte olsa hissediyorlar" ifadelerini kullandı.

ARTÇI DEPREM OLDU

Yalova açıklarında 4.1 büyüklüğünde depremin ardından 1.2 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.