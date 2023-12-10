Şener Üşümezsoy’dan İstanbul için flaş deprem açıklaması: 7.4'lük senaryolar çöpe atıldı

Marmara Denizi'nde olan 5.1 ve 4.2'lik depremler sonrasında gözler olası İstanbul depremine çevrildi.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deprem uzmanlarının uzun yıllardır "İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz" açıklamalarını değerlendiren Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki fayın ölü bir hat olduğunun söylendiğini aktardı.

Asıl fayın Yalova'nın Çınarcık bölgesinin önlerinden geçtiğini belirten Üşümezsoy, "Hiçbir zaman Kuzey Marmara kenarından giden bir fayımız söz konusu değil." dedi.

İSTANBUL İÇİN 7.4'LÜK DEPREM SENARYOLARI ÇÖPE ATILDI

İstanbul için 7.4'lük deprem senaryolarının çöpe atıldığını söyleyen Prof. Dr. Üşümezsoy, "1894'te olan deprem 1766'dan 4 kat daha şiddetli deprem niye onu görmüyorlar. Üstelikte tam İstanbul dediği yerde niye görmüyorlar. O zaman 250 yılda bir deprem oluyordu 250 yıldan beri deprem olmuyor deprem eli kulağında deme lafını çöpe attığı için." ifadelerini kullandı.

“ADALAR FAYI’NI ETKİLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

"Adalar fayı niye kırılmaz?" sorusunu da cevaplandıran Prof. Dr. Üşümezsoy şunları söyledi:

"Depremi yaratan kuvvet fay düzlemine 45 derece açıyla gelirse, bir kamyonu iterken 45 derece açıyla itersek orada bir makaslama kuvvet yapar ve fayı iter. Burada doğu batı gidişli bakın Kuzey Anadolu fayı Körfez'den geliyor Sapanca'da doğu Hersek Burnu’nu geçiyor. Çınar çukurunun güneyinden geçiyor. Doğu batı onu etkileyen kuvvet. Bakın şu sarıyla gösterilen 45 derece güneydoğuya doğru giden kuvvet. Ama bunun Adalar Fayı’nı etkilemesi mümkün değil. Çünkü Adalar Fayı’yla maksimum sıkıştırma kuvveti birbirine paralel olunca o fay çalışmaz zaten.

Dolayısıyla buradaki doğu batı gidişli fayın arkadaşların hep adalara doğru götürdükleri hikaye Kandilli'nin de götürdüğü kinematik bilmemekten kaynaklanıyor.”