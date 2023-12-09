Naci Görür üstüne basa basa uyardı. Deprem riski olan iki ili açıkladı

Geçtiğimiz hafta Gemlik’te 5,1 büyüklüğünde yaşanan deprem İstanbul'da hissedilmişti.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da risk durumunun yüzde 47'ye yükseldiğini belirterek uyarılarda bulundu. Risk altında olan iki ili işaret ederek yapılması gerekenleri tek tek sıraladı.

"İSTANBUL'U DEPREM DİRENİŞLİ HALE GETİRMELİYİZ"

Naci Görür katıldığı Cumhuriyet TV’de konuşmasında şunları aktardı.

Görür,' 'İstanbul’u veya herhangi bir kenti depreme hazırlamak için yapılacak şey belli. Yönetimini, halkını, altyapısını, yapı stoğunu ve ekosistem ve çevresini, ekonomisini deprem direnişli hale getirmeliyiz. Olacak depremin boyutunu biliyoruz. Bu deprem olduğunda saydığım bileşenlere ne kadar zarar vereceğini araştıracaksın ve bu zararı azaltmaya başlayacaksın. Deprem dirençli kentler oluşturmak mümkün. Bilgi toplumları bunu yapmışlar. Her şeyimiz var, tek eksiğimiz siyasi irade” şeklinde konuştu.

İKİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında risk altında olan iki ili işaret eden Naci Görür şunlar belirtti;

Naci Görür, risk altındaki iki ili açıklarken “Bu kentler 6 Şubat depremlerinden sonra daha da hassas hale geldi. Erzincan ile Bingöl Karlıova arası deprem oluşturma periyodunu doldurmuştur. Burada yakın zamanda deprem olma olasılığı fazladır. Tunceli ve Bingöl bu depremden büyük oranda etkilenir. Karlıova Göynük arasındaki alan risk altındadır. Bu bölgeleri depreme hazırlamak gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

"HALA İSTANBUL DEPREME HAZIR DEĞİL"

Görür, “İstanbul’da şimdiye dek çok çalışma yapıldı. Hem hükümet hem de belediye çalışmalar yaptı. Hala İstanbul depreme hazır değil. Bu depreme hazırlıksız yakalandığımız takdirde 6 Şubat’ta yaşananlardan daha fazla yıkım yaşanır. Şimdiden özellikle İstanbul’a, o gibi bir durumda yardım ulaştıracak kentlerin belirlenmesi ve gerekli malzemelerin stoklanması gerekiyor” diye konuştu.