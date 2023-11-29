İstanbul’da göle dönen sokaklar havadan görüntülendi. Megakent şiddetli yağışa teslim oldu

Bugün İstanbul'u vuran sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Silivri ilçesinde de etkili olan yağış sonrası sokaklar göle dönerken, o anlar havadan görüntülendi.

KAYNAK: İHA
İstanbul’da göle dönen sokaklar havadan görüntülendi. Megakent şiddetli yağışa teslim oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB'ye bağlı AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul etkili sağanak yağış altında kaldı.

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İSTANBUL'U SAĞANAK VURDU

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası kentin bir çok noktasında vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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SİLİVRİ'DE SOKAK VE CADDELER SULAR ALTINDA KALDI

Silivri Altınorak'ta şiddetli yağış sonrası caddeler ve sokaklar göle döndü. Birçok evi su basan bölgede, araçlar da su altında kaldı. Su ile dolu cadde ve yollar havadan görüntülendi.

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