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İstanbul'da iranlı dehşeti! Kalorifere bağlayıp işkence ettiler

İstanbul'da garson olarak çalışan bir kişi arkadaşları tarafından kaçırılıp işkence edildi. Ellerinden kalorifer peteğine kelepçelenerek işkenceye maruz kalan Mostafa P. kurtarılırken 4 İranlı gözaltına alındı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 13:55
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İstanbul'da iranlı dehşeti! İşkence edip fidye istediler

İstanbul'da iranlı dehşeti! Kalorifere bağlayıp işkence ettiler
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DHA'nın haberine göre; İstanbul Beyoğlu'nda bir garson, 4 İranlı tarafından kaçırılıp günlerce alıkonuldu. Ellerinden kalorifer peteğine kelepçelenerek işkenceye maruz kalan ve 10 bin dolar lira diye istenen garson polisin operasyonuyla kurtarılırken kaçıranların garsonun arkadaşları olduğu ortaya çıktı.

10 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER
Beyoğlu'nda polise başvuran İran uyruklu Mına V.(45), Türkiye'de yaşayan kuzeninden 16 Ekim Pazar gününden bu yana haber alamadıklarını söyledi. Mına V., Mostafa P.yi kaçıranların işkence videoları çekerek ailesine gönderdiğini ve 10 bin dolar fidye istediklerini söyledi.

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KALORİFERE KELEPÇELENİP İŞKENCE GÖRDÜ
Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kaçırılan Mostafa P.'nin Beyoğlu'nda apart bir dairede zorla tutulduğunu tespit etti. Önceki gün sabaha karşı yapılan baskında ellerinden kalorifer borusuna kelepçelenerek zorla tutulan Mostafa P. kurtarıldı. Bu sırada evde bulunan ve Mostafa P.'yi kaçırdığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada şüphelilerin mağdurun ailesiyle irtibat kurdukları sim kartlar, işkence yaparken kullandıkları maket bıçakları ve mağdurun ellerini bağladıkları kelepçe ele geçirildi.

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ŞÜPHELİLER ARKADAŞI ÇIKTI
Gözaltına alınan şüpheliler İran uyruklu Morteza B.(31), Mılad B.(30), Hamıd G.(32), Morjtaba M.(41)'nin sorguları Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin kaçırdıkları kişiyle arkadaş oldukları ve onun gibi garsonluk yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Vatan
2.11.2022 14:49
Han geçen hamamı oldu cennet ülkem akp iktidarı sayesinde ANKARA altındağ da ulubey önder mahallesinde ŞAM HALEB yeni adı  
 
alper
2.11.2022 14:37
ülke ne idiği belirsiz dili dilimden olmayan kültürü kültürümden olmayan kaçkınlarla alçaklarla doldurdular. bunları gönderin . ilerde büyük bir iç savaş çıkacak  
 
Mehmet Tok
2.11.2022 14:36
Sınırları açar, ülkeye milyonlarca göçmeni doldurursan, işte böyle münferit bir olay bile iktidara fatura edilir.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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