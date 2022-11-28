Gaziantep’te annesinden işkence gören beş yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep’te ailesi tarafından günlerce aç bırakılıp darbedildikten sonra hastaneye kaldırılan beş yaşındaki kız çocuğu hakkında açıklama yaptı.

Derya Yanık, “Gaziantep’te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı” açıklamalarında bulundu.