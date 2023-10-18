İstanbul'da Mc Donalds'a saldırı

Editör: Osmancan Erok

Dün akşam saatlerinde İsrail’in abluka altında günlerdir bombardımana tuttuğu Gazze’de bir hastaneyi vurması ile 800’den fazla sivil hayatını kaybetti.

Türkiye’nin de arasında olduğu birçok ülkede insanlar meydanlara toplanıp İsrail’i protesto etti. Birkaç ülkede büyükelçilik binaları basıldı.

Katliam sonrasında İstabul’da bir grup protestocu, daha önce Mc Donald’s’ın İsrail’e yardım ettiği haberlerinin de yayılması ile Mc Donalds şubesine saldırdı.

Saldırı anları anbean kaydedilirken bu görüntüler sosyal medyada da hızla yayıldı.