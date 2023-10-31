Mersin'de ağzında tekbir elinde balta ile Mc Donald's şubesine saldırı

İsrail’in Gazze şeridine yönelik saldırılarına karşılık Türkiye’de vatandaşlar zaman zaman dünyaca ünlü markalara yönelik saldırılarına devam ediyor.

Çeşitli illerde Starbucks şubelerine yapılan saldırıların, yerlere kola dökme eylemlerinin ardından Mersin’de bir şahıs tekbir getirerek elindeki balta ile Mc Donald's şubesine saldırdı.

MOLOTOF KOKTEYLİ ATTI

McDonald’s şubesinin önüne tekbir getirerek giden kişi, önce McDonald’s’ın camlarını kırdı, ardından içeriye Molotof kokteyli attı. Molotof sebebiyle işyerinde yangın çıkarken olay yerinden kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

İsrail'in Filistin'e saldırısını protesto etmek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şahıs Polis ekiplerince gözaltına alınırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

NE OLMUŞTU?

McDonald’s Türkiye, İsrail’de faaliyet gösteren McDonald’s İsrail işletmesinin, askerlere hamburger dağıtmasının medyada yer bulmasının ardından yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Türkiye'deki McDonald's'ın yerel bir işletme olduğu, tüm mülkiyeti ve işletmesinin Katarlı Boheme Investment şirketi tarafından denetlendiği belirtilirken, “McDonald’s İsrail işletmesi ile McDonald’s Türkiye'nin faaliyetlerinin hiçbir bağlantısı yoktur.

İsrail'deki McDonald's, işletmemizden ayrı bir varlık olarak faaliyet gösterir. Dolayısıyla McDonald's Türkiye'den bağımsız olarak kendi iş ve iletişim kararlarını alır” ifadeleri kullanılmıştı.