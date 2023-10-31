Mersin'de ağzında tekbir elinde balta ile Mc Donald's şubesine saldırı

Mersin’de bir şahıs ağzında tekbirler ve elindeki balta ile fast food zinciri olan Mc Donald’s şubesine saldırdı.

Ökkeş Bölükbaşı KAYNAK: Haber Merkezi
Mersin'de ağzında tekbir elinde balta ile Mc Donald's şubesine saldırı

İsrail’in Gazze şeridine yönelik saldırılarına karşılık Türkiye’de vatandaşlar zaman zaman dünyaca ünlü markalara yönelik saldırılarına devam ediyor.

Çeşitli illerde Starbucks şubelerine yapılan saldırıların, yerlere kola dökme eylemlerinin ardından Mersin’de bir şahıs tekbir getirerek elindeki balta ile Mc Donald's şubesine saldırdı.

MOLOTOF KOKTEYLİ ATTI

McDonald’s şubesinin önüne tekbir getirerek giden kişi, önce McDonald’s’ın camlarını kırdı, ardından içeriye Molotof kokteyli attı. Molotof sebebiyle işyerinde yangın çıkarken olay yerinden kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

İsrail'in Filistin'e saldırısını protesto etmek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şahıs Polis ekiplerince gözaltına alınırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

NE OLMUŞTU?

McDonald’s Türkiye, İsrail’de faaliyet gösteren McDonald’s İsrail işletmesinin, askerlere hamburger dağıtmasının medyada yer bulmasının ardından yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Türkiye'deki McDonald's'ın yerel bir işletme olduğu, tüm mülkiyeti ve işletmesinin Katarlı Boheme Investment şirketi tarafından denetlendiği belirtilirken, “McDonald’s İsrail işletmesi ile McDonald’s Türkiye'nin faaliyetlerinin hiçbir bağlantısı yoktur.

İsrail'deki McDonald's, işletmemizden ayrı bir varlık olarak faaliyet gösterir. Dolayısıyla McDonald's Türkiye'den bağımsız olarak kendi iş ve iletişim kararlarını alır” ifadeleri kullanılmıştı.

ekran-goruntusu-2023-10-31-124511.png

ekran-goruntusu-2023-10-31-124456.png

ekran-goruntusu-2023-10-31-124450.png

ekran-goruntusu-2023-10-31-124445.png

İlgili Haberler
İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle 2 İlde Starbucks şubelerine saldırı
İsrail'e desteğini açıklayan markalara protesto devam ediyor
İsrail'e desteğini açıklayan markalara protesto devam ediyor
Burger King'in camına bu yazıyı astılar. İsrail Ordusu'na ücretsiz yemek dağıtmıştı
İstanbul'da Mc Donalds'a saldırı
Öne Çıkanlar
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Son Haberler
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü var. Flaş iddia Dünya
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü var. Flaş iddia
Çiftçiler tarladaki pancarları korka korka topluyor. Tarlaya gelen donup kalıyor Gündem
Çiftçiler tarladaki pancarları korka korka topluyor. Tarlaya gelen donup kalıyor
Bursa'da gece yarısında fabrikalara baskın düzenlendi Gündem
Bursa'da gece yarısında fabrikalara baskın düzenlendi
Lale Orta’nın VAR odasına girip Fenerbahçe maçının görüntülerini nasıl aldığı ortaya çıktı Spor
Lale Orta’nın VAR odasına girip Fenerbahçe maçının görüntülerini nasıl aldığı ortaya çıktı
'Yenilir yutulur şeyler değil' Deniz Çoban Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hakem hatalarını açıkladı Spor
'Yenilir yutulur şeyler değil' Deniz Çoban Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hakem hatalarını açıkladı
Tuğba Ekinci'den canlı yayında kadınları çıldırtacak sözler Magazin
Tuğba Ekinci'den canlı yayında kadınları çıldırtacak sözler
Bahçeli grup toplantısında konuştu: "Onların akıların alırım" Gündem
Bahçeli grup toplantısında konuştu: "Onların akıların alırım"