İsrail protestosuna giden vatandaş biber gazını yiyince Erdoğan'a isyan edip parmak salladı

İsrail’i protesto etmek için İsrail Konsolosluğu önünde protesto yapmaya giden vatandaşlar polis ile karşı karşıya geldi. Biber gazından etkilenen vatandaşlardan bir tanesi olay anında bir video çekerek Erdoğan’a isyan edip parmak salladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail protestosuna giden vatandaş biber gazını yiyince Erdoğan'a isyan edip parmak salladı

Editör: Osmancan Erok

İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanlarını protesto etmek isteyen vatandaşlar İstanbul Leventte bulunan İsrail Konsolosluğu önünde eylem yapmaya gitti.

Eylem esnasında polisin taşkınlığı önlemek amacı ile müdahale etmesinin ardından polis ve vatandaşlar karşı karşıya geldi.

Polis ekiplerinin müdahale esnasında kullandığı biber gazından etkilenen vatandaşlardan bir tanesi o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Vatandaş Erdoğan’a isyan edip kendisine hakkını helal etmediğini parmak sallayarak şu şekilde aktardı:

“Cumhur İttifakına oy verenler, İslam’ın halifesi Recep Tayyip Erdoğan’dır diyenler… Filistin için polis halka biber gazı atıyor şu anda Levent’te ve şu anda hepimiz biber gazından etkilendik

Şu anda polis biber gazı atıyor sayın Cumhurbaşkanım.

Sana hakkımı helal etmiyorum.“

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