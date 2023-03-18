İstanbul’da sahte evrak operasyonu

İHA'nın haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla sahte kimlik, sürücü belgesi ve sahte ikamet izin belgesi düzenleyerek piyasaya süren 1 kişi yakalandı.

Operasyonda çeşitli kurumlara ait çok sayıda sahte mühür, sahte nüfus cüzdanı ve sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri, çok sayıda hologram ile sahte evrak üretimi için oluşturulmuş bilgisayar düzeneği ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; (E.D.) isimli bir şahsın, sahte evrak düzenleyerek piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, (E.D.)’nin resmi belgede sahtecilik suçlarından daha önce hakkında işlem yapılan şahıslarla sık sık bir araya geldiği, para ve çek basımında kullanılan malzeme temin ederek İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesinde bulunan ikamet adresinde kurmuş olduğu düzenek ile sürücü belgesi, sahte kimlik, sahte ikamet izin belgesi ile Motorlu Araç Tescil Belgesi düzenleyerek piyasaya sürdüğü tespit edildi.

EVİNİ MATBAAYA ÇEVİRMİŞ

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; (E.D.)’yi sahte belge üretirken suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda 5 adet sahte olarak yapılmış ve kullanıma hazır yeni nesil kimlik kartı, bin adet eski tip nüfus cüzdanı, 500 adet eski tip sürücü belgesi mühürlü PVC kaplaması, 200 adet Türkiye Cumhuriyeti ikamet izin belgesi, 400 adet yeni tip sürücü belgesi boş formu, 100 adet Türkiye Cumhuriyeti Anadolu Üniversitesi ibareli hologram, 1 adet Türkiye Cumhuriyeti Başakşehir İlçesi Nüfus Müdürlüğü ibaresi yazılı çift taraflı soğuk damga mührü, 1 adet Emniyet Genel Müdürlüğü ibaresi yazılı çift taraflı soğuk damga mührü, 150 adet eski tip sürücü belgesi boş formu, 250 adet araç tescil belgesi boş formu, 100 adet Türkiye Cumhuriyeti ikamet izin belgesi boş formu ile birlikte sahte evrak düzenlemekte kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.D.’nin irtibatlı olduğu diğer şahıs ve şahısları yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.