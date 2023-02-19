Sahte hoca evlerin depremden bu yazı ile korunacağını iddia ediyor. Kim bu şarlatanlığa dur diyecek

10 ilde etkili olan deprem felaketinde can kaybı sayısı 40 bini geçti. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere büyük yıkıma neden olan deprem sonrası binaların ne kadar güvenli olduğu bir kez daha tartışma konusu oldu.

Deprem bölgesinde yeni yapılmış lüks evlerin de yıkılması sonrası başlatılan soruşturmada çok sayıda evin yapımında malzemeden çalındığı ya da kolonların kesildiği tespit edildi.

Deprem sonrası sosyal medyada yayılan bir video yine bir şarlatanlığı ortaya çıkardı. Videoda bir kişinin “Kim ki evine dükkanına evine ‘Malikel Mülki’ yazarsa onun evi depremde zelzelede yıkılmaz” dediği görüldü. Söz konusu video ‘Kim bu şarlatanlığa dur diyecek’ yorumlarına neden oldu.