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Sahte hoca evlerin depremden bu yazı ile korunacağını iddia ediyor. Kim bu şarlatanlığa dur diyecek

Deprem felaketi sonrası ortaya çıkan bir video sosyal medyada gündem oldu. Bir sahte hoca evlerin depremden bir yazı ile kurtulacağını iddia etti. Söz konusu videoya sosyal medyada ‘Kim bu şarlatanlığa dur diyecek’ yorumları yapıldı

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 14:54
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Sahte hoca evlerin depremden bu yazı ile korunacağını iddia ediyor

Sahte hoca evlerin depremden bu yazı ile korunacağını iddia ediyor. Kim bu şarlatanlığa dur diyecek
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10 ilde etkili olan deprem felaketinde can kaybı sayısı 40 bini geçti. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere büyük yıkıma neden olan deprem sonrası binaların ne kadar güvenli olduğu bir kez daha tartışma konusu oldu.

Deprem bölgesinde yeni yapılmış lüks evlerin de yıkılması sonrası başlatılan soruşturmada çok sayıda evin yapımında malzemeden çalındığı ya da kolonların kesildiği tespit edildi.  

Deprem sonrası sosyal medyada yayılan bir video yine bir şarlatanlığı ortaya çıkardı. Videoda bir kişinin “Kim ki evine dükkanına evine ‘Malikel Mülki’ yazarsa onun evi depremde zelzelede yıkılmaz” dediği görüldü. Söz konusu video ‘Kim bu şarlatanlığa dur diyecek’ yorumlarına neden oldu.

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