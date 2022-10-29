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İstanbul’da şarkıcı fenomenin aracına silahlı saldırı

Sarıyer’de yaşayan şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Gizem Çelebi’nin aracı kimliği belirsiz biri tarafından kurşunlandı. Çelebi olayı gerçekleştirdiğini düşündüğü eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Olay anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 13:09
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İstanbul’da şarkıcı fenomenin aracına silahlı saldırı

İstanbul’da şarkıcı fenomenin aracına silahlı saldırı
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İHA' nın haberine göre; Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 00.30’da Sarıyer Yeniköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya fenomeni Gizem Çelebi'nin (26) evinin önünde duran aracı kimliği henüz belirlenemeyen biri tarafından kurşunlandı. Kurşunların hedefi olan araçta maddi hasar meydana gelirken seken kurşunlardan biri mahalle sakinlerinden birinin perdesini ve kombisini sıyırdı. O esnada sokakta kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Yaşamamalar ise kameralara yansıdı. Çelebi, olayı eski sevgilisi olan S.A.’nın gerçekleştirebileceğinden şüphelenerek hem emniyette hem de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


BURADAKİ HERKES BİRBİRİNİ TANIR, YABANCI BİRİ OLMAZ
Olayla ilgili konuşan şarkıcı fenomen Gizem Çelebi, “26 senedir bu mahallede doğdum, büyüdüm. Buradaki herkes birbirini tanır ve yabancı hiçbir insan olmaz. Böyle bir durumda siz de size zarar vermek isteyen insanı tanırsınız, ben de onun yaptığını düşünüyorum. Çünkü bunun sebebi hep bir tehditti. Daha sonra her şeyin yoluna girmesi için tekrar görüştüm, konuştum. Konuştuğumuzda da baktım, olmuyor. Çok fazla kavgalar, gürültüler, bağırmalar ve tehditler olunca artık iş işten geçti dedim ve ne olacaksa olsun durumuna geldim. 2 gün önce, evimin önünde akşam 00.30 gibiydi, yatmaya hazırlanıyordum. 5 el silah sesi duydum. Direkt cama çıktım, camdan baktığımda dışarıda kimse yoktu. Daha sonra kapıya çıktım, komşularımız gelmişti. Arabanın bagajına, lastiğine, sol çamurluğuna falan mermiler gelmiş” dedi.


'BİR YERLERDE BİRİNİN ÖLMESİ GEREKMİYOR'
Çelebi, “Bunu hiçbir kadının yaşamamasını istiyorum. Özellikle bu devirde sesini duyuramayan onlarca kadın var. Bugün, bir yerlerde birilerinin ölmesi gerekmiyor. İnsanlar ayrılabilir, barışabilir, hata yapabilir. 26 yaşındayım, normal bireyler gibi ‘ayrılmak istiyorum, yapamıyorum’ dediğimde bir ilişkinin bitebilmesi gerekiyor. Çünkü benim bir annem, babam var. Ben sahipsiz değilim. Karşı taraf korumak istiyor ama bu korumak değil ve en çok zararı da kendi veriyor. Bir ilişkide hatalı da olunabilir ama bunlar konuşularak çözülebilir” şeklinde konuştu.


'KADINLARA SAHİP ÇIKIN'
Daha önce de eski sevgilisi tarafından tehdit edildiğini belirten Çelebi, ‘’Dün savcılığa gittim ve suç duyurusunda bulundum. Kendime koruma kararı çıkarttım. Daha önce bu şahıs tarafından Ankara’dayken de tehdit edildim. Umarım adalet yerini bulur. Bir gün bana bir şey olduğunda ben pankartlara asılı olmak istemiyorum. Kadınlara sahip çıkın, biz çiçek gibiyiz ilgi verirsen o da sana gereken sevgiyi veriyor. Sizin de bir kız kardeşiniz, anneniz olabilir. Bunu yaşatmayın, sadece bunu istiyorum” ifadelerini kullandı.

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