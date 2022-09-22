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Yaşasın. İstanbul'da 7 yere vapur konuldu. İşte deniz yolunda konulan yeni hatlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'da 7 yeni deniz hattının oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi. 

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:28
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Yaşasın. İstanbul'da 7 yere vapur konuldu. İşte deniz yolunda konulan yeni hatlar

Yaşasın. İstanbul'da 7 yere vapur konuldu. İşte deniz yolunda konulan yeni hatlar
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İstanbul’un doğudan batıya uzanan coğrafyası, iki kıtayı birleştiren ve ayıran doğal yapısı, toplu ulaşımda deniz yolunu daha etkin kullanmayı zorunlu kılıyor. Kentsel canlılık, sosyoekonomik ve kültürel zenginlikle 7/24 yaşayan kentte toplu ulaşım entegrasyonunu artıracak yeni bir planlama yapıldı.

İBB, her iki yakadaki raylı sistem ve otobüs taşımacılığını entegre etmek amacıyla UKOME’ye 7 ayrı yeni deniz hattı oluşturulması teklifi sundu. Bir deniz şehri olan İstanbul’daki ulaşımda denizin payını artıracak teklif, oybirliğiyle kabul edildi. 

Kıyıya paralel ve iki kıta arasında yapılacak yeni seferlerle deniz ulaşımının şehrin geneline yayılması, toplu ulaşımda deniz ve kara entegrasyonu sağlanarak erişilebilirliğin artırılması; çevreci, hızlı ve konforlu bir yolculuk sunulması amaçlanıyor. İstanbul’da 48 hatta yapılan deniz yolu seferleriyle günlük ortalama 230 bin yolculuk yapılıyor. Eklenecek 7 yeni hatla kısa vadede deniz yolculuğunun yüzde 17 artırılarak bu sayının 270 bine çıkartılması hedefleniyor.

İstanbul’da deniz ulaşımına eklenecek yeni hatlar şunlar:

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp

Avcılar-Bakırköy-Kadıköy

Avcılar-Bostancı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Çengelköy-Kabataş

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş

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E
22.09.2022 10:45
Güzel olmuş  
 
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