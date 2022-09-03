Kız Kulesi'nin kulesini çaldılar mı? Kule bölümünün yerinde olmadığını arkasından geçen vapur ortaya çıkardı. Sünger Bob beklerken yoksa kuleyi mi çaldılar

Eylül 2021’den beri restorasyon çalışmaları süren İstanbul’un sembol yapılarından biri olan Kız Kulesi’yle ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video ortalığı karıştırdı. Görüntülerde restorasyon nedeniyle Kız Kulesi’nin etrafına geçirilen panelin arkasından geçen vapurun siluetinin görünmesi üzerine birçok hesaptan “Kız Kulesi’ne ne oldu?”, “Yoksa Kız Kulesi’ni çaldılar mı?” şeklinde sorular paylaşıldı.

Kulenin tamamen kaldırılıp yeniden yapılacağı konusunda bilgi verilmemiş olması da soru işaretlerini iyice artırdı. Kız Kulesi'nin web sitesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı açıklamada şöyle deniliyor: "Kulenin külah kısmının sökümünü de içeren bu işlem koruma kurulu tarafından onaylanmış olup, sökülen kısımların özgün malzemelerle yeniden inşa edilmesine ilişkin uygulama projelerinin geliştirilmesine devam edilmektedir."

İddialara ilişkin TELE1’de Hazal Güven’e konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise “Restorasyon sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Hiçbir problem yok. Her gördüğünüz görsele inanmayın” açıklamasında bulundu.

“KÜLAH KISMI YAPIDAN UZAKLAŞTIRILDI, ÖZGÜN MALZEMESİNE UYGUN OLARAK YAPILIYOR”

Sosyal medyada tartışmaların alevlenmesi üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"1940’lı yıllarda Kız Kulesi'nde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır."