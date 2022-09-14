Ünlü sunucu Ömer Öztürk vapurda mutluluğa 'Evet' dedi

'Vapurda Çay Simit Sohbet' adlı programın sunucusu Ömer Öztürk, Le Vapure Magic isimli vapurda gerçekleşen düğün töreniyle hayatını Melis Tekin ile birleştirdi. Çifti bu mutlu günlerinde dostlarıyla aileleri de yalnız bırakmadı.

İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen düğünde Ömer Öztürk’ün mavi damatlığı davetlilerin beğenisini topladı.

Nikah merasiminden sonra konuşan ünlü sunucu Ömer Öztürk “Bugüne kadar yaşadıklarım okyanusu geçmek gibiydi, lakin şimdi limandayız" dedi.

