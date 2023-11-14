İstanbul'da son yağışların barajlara etkisi ortaya çıktı. İSKİ güncel verileri duyurdu

İstanbul'da son yağan yağışların ardından barajların doluluk oranları merak konusu oldu. İSKİ'nin verilerine göre, artış oranı da ortaya çıktı. İşte güncel baraj doluluk verileri...

KAYNAK: DHA
İstanbul'da son yağışların barajlara etkisi ortaya çıktı. İSKİ güncel verileri duyurdu

İstanbul'da kurak geçen yazın ardından sonbaharın ilk dönemlerinde istenilen yağış alınamamış ve barajlarda doluluk oranları düşmeye devam etmişti.

Dün etkili olan ve gün boyu devam eden yağışların ardından barajlarda doluluk oranları ilk kez yükselişe geçti. Ortalama doluluk oranı yüzde 16.47'den yüzde 17.08'ye çıktı.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Ancak barajlardaki doluluk oranlarında yaşanan artışa rağmen ortalama doluluk oranı son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

ALİBEYKÖY BARAJINDA ARTIŞ YAŞANDI

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy barajı, yağışlı havadan olumlu yönde etkilendi. Baraj doluluk oranı bir gün önce 15.6 olarak ölçülürken, 24 saat içinde 17.66'a çıktı.

EN DOLU BARAJ ÖMERLİ

İstanbul'un en dolu barajı yüzde 35.37 ile Ömerli barajı oldu. İstanbul'da 5 baraj yüzde 10 doluluk oranın altında kalırken, Sazlıdere Barajı yüzde 2.92 lik, Papuçdere Barajı ise yüzde 2.96'lık doluluk oranlarıyla adeta kurudu.

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları

Ömerli: %35.37

Darlık: %26.92

Elmalı: %20.32

Terkos: %08.62

Alibeyköy: %17.66

Büyükçekmece: % 5.4

Sazlıdere: % 2.92

Istrancalar: %18.82

Kazandere: % 6.74

Papuçdere: %2.96

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