Yağmur barajları nasıl etkiledi? İSKİ son verileri paylaştı

İstanbul’da yağışlı hava sistemi devam ederken, barajlardaki su seviyesi artış gösterdi. İşte İSKİ'nin İstanbul'daki barajlarındaki son durumla ilgili paylaştığı son veriler....

Murat Öztürk KAYNAK: Haber Merkezi
Yağmur barajları nasıl etkiledi? İSKİ son verileri paylaştı

İstanbul'da son günlerde etkisini gösteren sağanak yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye başladı.

Kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle kentteki barajların doluluk oranı yüzde 17.08 seviyesine kadar gerilemişti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentteki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 34.47’ye ulaştı.

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İSKİ’nin 5 Aralık tarihli verilerine göre, İstanbul’daki barajların doluluk oranları şu şekilde:

• Alibey Barajı yüzde 43.42

• Büyükçekmece Barajı yüzde 21.48

• Darlık Barajı yüzde 48.85

• Istrancalar Barajı yüzde 30.85

• Kazandere Barajı yüzde 14.23

• Elmalı Barajı yüzde 80.04

• Ömerli Barajı yüzde 58.15

• Pabuçdere Barajı yüzde 10.12

Sazlıdere Barajı yüzde 16.76

• Terkos Barajı yüzde 18.71

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