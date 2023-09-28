Son dakika... İmamoğlu'ndan İstanbul'u etkisi altına alan yağışlara ilişkin açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli yağışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son dakika... İmamoğlu'ndan İstanbul'u etkisi altına alan yağışlara ilişkin açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün öğle saatlerinden itibaren kentin birçok noktasını etkisi altına alan kuvvetli yağışlara ilişkin Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulundu. AKOM'da çalışmaları takip eden İmamoğlu, "İBB ekipleri sahada görev yapıyor, İstanbul'da etkili olan yağış pazartesi gününe kadar devam edecek"

İstanbul'da şiddetli sağanak kentin birçok noktasında sel ve su baskınlarına neden oldu. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece su baskınları yaşanırken, bazı araçlar sular altında kalan yolda güçlükle ilerledi.

Kentteki son durum AKOM'da açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB ekipleri sahada görev yapıyor, İstanbul'da etkili olan yağış pazartesi gününe kadar devam edecek" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"İBB'nin Afet Koordinasyon Merkezi'nden sizlere sesleniyoruz. Bizi artık anlık, yoğun yağış düşüşleri etkileyecek gibi görünüyor demiştim geçen sefer. Bugün de benzer bir durum yaşıyoruz.

2 SAATTE 200 KİLOGRAM

Arnavutköy civarına çok yoğun bir yağış düştü. Geçen çok yoğun diye tarif ettiğimiz 2 saatte 125 kiloya yakın yağışın bu sefer 2 saatte 200 kiloyu aşan bir orana yükselmesi, yağışın belli bölgelere nasıl yoğun düştüğünün bir göstergesi...

Tüm bu yağış miktarlarıyla İstanbul'un Avrupa yakasında etkili bir süreç yaşadık. Şu anda durağan, yoğunluk azalmış görünüyor. Yağışlar, pazartesiye kadar etkisini sürdürecek.

Uzman arkadaşlarımızın ifadesiyle bu gece de sabaha kadar geçişler olabilir ve yine vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yine buna benzer geçişleri cumartesi geceyi pazar sabahına bağlayan süreçte de yaşayabileceğimiz noktasında uyarılar var.

'ALTYAPI' VURGUSU

Şehrimiz uzun zamandır kuraklıkla boğuşuyor. İklim değişikliğinin ortaya koyduğu bir şekildeki yağışlar kent yaşamını zorluyor. Alt yapı mücadelemiz yoğun şekilde sürüyor.

Sanayi bölgesi içinden yoğun göllenme görüntüleri geldi. İstanbul bu konuda alt yapı ile ilgili süreçte eksik kaldı, bu gerçek. 4 yıldır yüzün üzerindeki noktada alt yapı çalışmaları yürütüyoruz.

Yağışlarda, karda, dengeli bir alt yapının oluşmasını sağlayıcı projeler geliştiriyoruz, projelerin bir bölümü bitti.

BİNLERCE PERSONEL SAHADA

3 bin 430 personel, bin 658 aracımız var. Arkadaşlarımız sahada yoğun biçimde aksiyon alıyorlar.

Şu an İstanbul'da anlık birikmelerin yarattığı sorunlar hızlıca geçiştirildi, şu an itibariyle bizi rahatsız eden görüntüler yok.

Arkadaşlarımız ihbarlarla çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda Arnavutköy'de mahsur kalan 7-8 arkadaşımıza yardım ediyor ekiplerimiz.

Vatandaşlarımızdan bizi üzecek haber almadık. Bu akşam tedbirleri en üst seviyede tutacağız.

Motosiklet gibi araçlar gördüm. Yağış esnasında hareket etmeyip tedbirli davranmaları gerektiğini düşünüyorum.

Valilik ve diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Yarın itibariyle yağışlar pazartesiye kadar sürecek.

Yağışların sadece barajlarımızı dolduran, bereketli kavramlarıyla olmasını dileriz. İklim değişikliğinin yağışın, rüzgarın biçimini değiştirdiği bir gerçek."

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