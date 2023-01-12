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İstanbul’da su sıkıntısı kapıda

İstanbul’da barajlarda doluluk oranı yaklaşık yüzde 31 seviyesine geriledi. Prof. Dr. Levent Kurnaz, kış aylarında beklenen yağmurlar gelmezse ciddi bir su sıkıntısıyla karşı karşıya kalınacağını söyledi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 08:07
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İstanbul’da su sıkıntısı kapıda

İstanbul’da su sıkıntısı kapıda
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İstanbul’da sonbahar yağışlarının beklenen seviyenin altında kalmasıyla şehre su sağlayan 10 barajda doluluk oranı 11 Ocak itibarıyla yüzde 31,56’ya kadar geriledi. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2021’in son yılların en kurak yılı olduğunu, bu sene de çok benzer bir yağış grafiğinin ortaya çıktığı bilgisini paylaştı.

‘GEÇEN SENE DAHA İYİYDİ’

Kış aylarında beklenen yağışlar düşmezse İstanbul’un yaz aylarını çok zor geçireceğini söyleyen iklimbilimci, “Büyük su problemi yaşanabilir. Geçen yıl bu seneye benzerdi, hatta daha da kötü bir kuraklıkla karşı karşıyaydık. Buna rağmen barajlardaki su seviyesi daha iyi durumdaydı. Ocak ayının ortalarına doğru yağmur yağmaya başladı. Bu barajlardaki doluluk oranın artmasını sağladı” dedi.

Su kullanımıyla ilgili uyarılara başlanılması gerektiğini vurgulayan Kurnaz, “Herkesle el ele verip su problemine bakmamız gerekiyor” diye konuştu.

KADEMELİ FİYAT ÖNERİSİ

İstanbul’un nüfus problemine de dikkat çeken Prof. Dr. Levent Kurnaz, kente yeterli suyu sağlamanın gittikçe daha da zor hale geldiğini belirterek kademeli fiyat tarifesini önerdi ve bu konuda şunları söyledi:

“İstanbul’da su fiyatını kademeli hale getirmek zorundayız. Günlük temel insan ihtiyacı olan 100 litre suyu neredeyse bedava verebiliriz. İkinci ya da üçüncü 100 litrede fiyatlandırma ona göre ayarlanmalı. Mesela yüzme havuzu doldurmak veya araba yıkamak için çok çok daha kabarık bir fatura ödenmeli.”

DOLULUK ORANI YÜZDE 31.56

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların genel doluluk oranı yüzde 31.56 oldu. Barajların doluluk oranları şöyle:

* Ömerli: 35.43

* Darlık: 28.39

* Elmalı: 29.8

* Terkos: 37.73

* Alibey: 17.61

* Büyükçekmece: 34.48

* Sazlıdere: 37.1

* Istrancalar: 37.07

* Kazandere: 4.74

* Pabuçdere: 4.77

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