İstanbul'da suya yüzde 40 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi bugün olağanüstü toplandı. Mecliste su zammını görüşüldü. Toplantıda atık su tarife değişiklikleri de yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ Genel Kurulu'na; 2022 İSKİ ek ödeneği, 2022 yatırım programı revizesi ile su ve atık su tarife tekliflerini sundu. İSKİ'nin söz konusu yeni tarife teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylamaya sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen söz konusu oylama ile İstanbul'da suya yüzde 40.38 oranında zam geldi. Zam kararı oybirliğiyle kabul edildi.

İKİNCİ ZAM YAPILMIŞ OLDU

Geçen nisan ayında gerçekleşen 2. Olağanüstü Genel Kurulu’nda İSKİ, kademelere ve kullanım türlerine göre yüzde 68.34 ile yüzde 90 arasında değişen oranlarda zam istemişti. Ancak, partiler arasındaki müzakerelerin ardından suya yüzde 29 oranında oybirliğiyle zam yapılmıştı.