İstanbul'da vatandaşlar sel sularının ortasında kaldı. Aracın üzerine çıkarak son anda kurtuldular

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden yağış, bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Sağanak yağış İstanbul’un belirli bölgelerinde sele neden oldu. onlarca araç yollarda mahsur kalırken sele sokak ve caddede yakalanan vatandaşlar araçların üzerine çıkarak canlarını son anda kurtardı.

Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

"2 SAATTE 200 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'a yağan yağışla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, " İBB ekipleri sahada görev yapıyor, İstanbul'da etkili olan yağış pazartesi gününe kadar devam edecek. Tedbiri elden bırakmayalım. 2 saatte 200 kilogram yağış düştü" dedi.

“SAHADA 3.430 PERSONELİMİZ VAR, 1.658 ARACIMIZLA BERABER MÜDAHALELER YAPIYORUZ”

İmamoğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti, “Bugün itibariyle sahada 3.430 personelimiz var. 1.658 aracımızla beraber müdahaleler yapıyoruz. Arkadaşlarımız, yoğun bir biçimde ihbarlara yönelik sahada aksiyon alıyorlar. Şu ana kadar ciddi sayıda müdahalemiz söz konusu. Ama şu an İstanbul'da, o anlık birikmelerin yarattığı sorunların hızlıca geçiştirildiği görünüyor. Çok fazla şu an itibariyle bizi rahatsız eden görüntüler yok. Birkaç noktada ihbarla arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bir bölgede, Arnavutköy'de, bir ihbarla ilgili şu anda itfaiye ekibimiz, mahsur kalan 7-8 arkadaşımızın bir fabrikada desteğini sağlamaya gayret ediyorlar. Onun dışında şu an itibariyle, vatandaşlarımızın bir kısım sel baskınları ve su baskınlarının ötesinde daha ileri seviyede bizi üzecek herhangi bir kötü haber almadık. Umut ederiz ki, bu akşam yine tedbirleri en üst seviyede tutarak, -özellikle motosiklet gibi araçları gördüm- yağış esnasında hareket etmemelerini ve bu konuda tedbirli davranmalarını özellikle ifade etmek isterim.”