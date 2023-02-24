İstanbul’dan göç edenler hangi şehre gidiyor?

On binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası İstanbul’da göç hareketliliğine neden oldu. Bu sebeple olası İstanbul depremi yeniden gündeme geldi.

Uzmanların uyarılarına göre “beklenen büyük İstanbul depremi” için süre yaklaşıyor.

Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır, İstanbul’un göç verilerini paylaştı.

EN FAZLA GÖÇ EDİLEN İL KOCAELİ

Bakır’ın yazısında ilgili bölüm ise şöyle:

“Büyük Marmara depreminin yaşandığı 1999 yılında İstanbul’un nüfusu 10 milyon 786 bin 300 kişi idi. Aradan geçen 23 yılda yeni büyük deprem riski dolayısıyla nüfusun azaltılması ya da en azından artışının durdurulması gerekirken, il nüfusuna 5 milyon 121 bin 651 kişi daha eklendi. Ancak bu gelişme aldığı net göçten çok nüfus artışından kaynaklandı.

2022 sonunda 15 milyon 907 bin 951’e ulaşan İstanbul nüfusu, 1999 yılına göre yüzde 47,5’lik artış kaydetti.

Öte yandan İstanbul en çok göç alan il olmaya devam ederken, aynı zamanda en çok göç veren il de olduğu belirlendi. Özellikle son yıllarda aldığından daha fazla göç verdiği ve az da olsa “net” göç verir hale geldiği dikkati çekiyor.

TÜİK’in iç göç verilerine göre İstanbul, 2008-2021’i kapsayan 14 yılda diğer illerden toplam 5 milyon 752 bin 444 kişilik göç alırken, aynı dönemde diğer illere de 5 milyon 543 bin 350 kişilik göç verdi.

Böylece ilin nüfusunda, 14 yılda göçler kaynaklı net artış 209 bin 94 kişi oldu. 2016 yılına kadar net göç almaya devam eden İstanbul’un anılan yıldan itibaren izleyen dönemde ise 2019 hariç net göç verdiği belirlendi. İstanbul’dan en büyük net göç 210 bin 321 kişi ile 2018 yılında verildi.

2019’da yeniden net göç alan il, pandemi dönemi olan 2020 ve 2021’de net göç vermeye devam etti.

İstanbul’un son 14 yılda en fazla göç aldığı il 256 bin 594 kişi ile Ankara. Bu ili 254 bin 626 kişi ile Tokat, 213 bin 736 kişi ile Kocaeli, 200 bin 82 kişi ile Ordu ve 198 bin 880 kişi ile İzmir izliyor.

Aynı dönemde İstanbul’dan en fazla göç edilen il ise 313 bin 519 kişi ile Kocaeli oldu. Bu dönemde İstanbul’dan 275 bin 246 kişi Tekirdağ’a, 243 bin 669 kişi Ankara’ya, 232 bin 169 kişi Tokat’a, 209 bin 617 kişi Ordu’ya göç etti.”