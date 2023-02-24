78 kilo altının sahibi olduğu ve öldüğü iddia edilen kuyumcunun sağ olduğu ortaya çıktı. Oğlu Yeniçağ’a konuştu

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası enkazda bulunan 10 bin dolar değerindeki altın kemerlerin olduğu çantanın sahibinin Kahramanmaraş’ın ünlü kuyumcusu M.Akif Zabun’a ait olduğu açıklandı.

Yaşanan depremde altın kemerlerin sahibi olduğu söylenen Zabun’un hayatını kaybettiği belirtilirken Zabun’un hayatta olduğu ortaya çıktı. Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuşan Akif Zabun’un oğlu Hayrettin Zabun, babasının hayatta olduğunu belirtirken altınların kendisiyle alakalarının olmadığını belirtti.

"2 SENE EVVEL OTURDUĞU BİNA"

Zabun, enkazın bulunduğu binada babasının 2 sene evvel oturduğunu bu nedenle altınların babasının sanılabileceğini ifade ederken hayatta olduğunu belirtirken altınların kendisiyle alakasının olmadığını ifade etti. Zabun ayrıca bölgede başka kuyumcuların da oturduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ta enkaz çalışmaları esnasında kepçe operatörü tarafından bulunan 78 kilo altın polis ekipleri tarafından tutanakla teslim alınarak emniyete götürülmüştü. Sabah'tan Ali Altuntaş haberinde, çantadaki altınların Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu İbrahim Zabun'a ait olduğunun belirlendiğini açıklamıştı.