Rönesans Rezidans'ı yapan müteahhidin binaları ne kadar güvenli yaptığını anlattığı ortaya çıktı. Depremde kağıt kule gibi çökmüştü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkım meydana geldi. Pazarcık ve Elbistan’da yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle en çok hasarın meydana geldiği şehirlerden biri de Hatay oldu.

Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Rönesans Rezidans tuzla buz oldu. 250 daireli rezidanstan geriye eser kalmadı.

Binlerce kişi enkazın altında kalarak can verdi. 12 katlı 250 dairelik Rönesans Rezidans tamamen çöktü.

2013’te yapımı tamamlanan ve yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Hüseyin Yalçın Coşkun'un reklam tanıtımı videosu sosyal medyada gündem oldu.

"GÜVENLİĞİN ÖNDE TUTULDUĞU BİR MEKAN"

Söz konusu videoda "Sosyal yaşamın ve güvenliğin önde tutulduğu bir mekan" deniliyor.

Videoda, Rönesans Rezidans'ı yapan Yalçın Coşkun, binaların ne kadar güvenli olduğunu anlatıyor.

Tanıtım videosunda "Yapılan bu yapım tekniği sayesinde Antakya'da daha güvenli ve hızlı kaliteli binalar inşaa etme öncülüğünün gururunu yaşadıklarını da" belirtiliyor.

Öte yandan, Hatay Antakya’da yerle bir olan 12 katlı 250 daireli Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Çoşkun, İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Coşkun, tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Havalimanına gitmeden önce ATM’lerden para çektiği belirlenen Çoşkun’un üzerinden 10 bin 200 Euro para çıktığı öğrenildi. Coşkun’un iş ortağı ve kardeşi Hüseyin Yalçın Çoşkun’un ise henüz arandığı kaydedildi.