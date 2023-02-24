İhale deprem dinlemedi. 139.8 milyon TL’ye mâl olacak

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Ankara’da, yıkılan tarihi Cebeci İnönü Stadyumu alanına yapılmak istenen millet bahçesi, camisi ve kıraathanesine ilişkin ihale, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin tartışmalar sürerken tamamlandı.



Millet bahçesinin önünü açan plan değişikliklerinin yürütmesinin durdurulmasına karşın devam eden ihale, 139.8 milyon liraya sonuçlandı. İhaleyi, tek katılımcı olan ABAD Proje Yapı adlı şirket kazandı.







MAÇ OYNAMAYA ELVERİŞLİ DEĞİL DENEREK YIKILDI

Temeli 1963’te atılan ve 1967’de tamamlanan Ankara’nın en büyük stadyumu olan tarihi Cebeci İnönü Stadyumu, maç oynamaya elverişli olmadığı gerekçesiyle kapatıldı, Temmuz 2021’de ise tüm tepkilere karşın yıkımına başlandı.



Alana ilişkin çok sayıda iddia gündeme gelirken, millet bahçesi yapılacağı ortaya çıktı. İçinde cami, kıraathane ve otopark da bulunan millet bahçesi projesine yönelik plan değişiklikleri yargıya taşındı.







SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ekim 2022’de, daha önce yürütmesi durdurulan söz konusu planlar yargı kararıyla iptal edildi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yargı sürecine karşın stadyumun yıkılması nedeniyle suç duyurusunda bulundu.



Tartışmalar sürerken 29 Kasım 2022’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından tarihi Cebeci İnönü Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan Cebeci Millet Bahçesi’nin ihalesinin gerçekleştirildiği duyurulmuştu. İhale süreci ise 21 Şubat'ta tamamlandı



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