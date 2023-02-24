24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İhale deprem dinlemedi. 139.8 milyon TL’ye mâl olacak

İhale deprem dinlemedi. 139.8 milyon TL’ye mâl olacak

Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken tarihi Cebeci İnönü Stadyumu yerine yapılacak olan millet bahçesinin ihalesinin tamamlandığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 12:32
Takip Et

İhale deprem dinlemedi

İhale deprem dinlemedi. 139.8 milyon TL’ye mâl olacak
+
Aa
-

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Ankara’da, yıkılan tarihi Cebeci İnönü Stadyumu alanına yapılmak istenen millet bahçesi, camisi ve kıraathanesine ilişkin ihale, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin tartışmalar sürerken tamamlandı.

Millet bahçesinin önünü açan plan değişikliklerinin yürütmesinin durdurulmasına karşın devam eden ihale, 139.8 milyon liraya sonuçlandı. İhaleyi, tek katılımcı olan ABAD Proje Yapı adlı şirket kazandı.



MAÇ OYNAMAYA ELVERİŞLİ DEĞİL DENEREK YIKILDI
Temeli 1963’te atılan ve 1967’de tamamlanan Ankara’nın en büyük stadyumu olan tarihi Cebeci İnönü Stadyumu, maç oynamaya elverişli olmadığı gerekçesiyle kapatıldı, Temmuz 2021’de ise tüm tepkilere karşın yıkımına başlandı.

Alana ilişkin çok sayıda iddia gündeme gelirken, millet bahçesi yapılacağı ortaya çıktı. İçinde cami, kıraathane ve otopark da bulunan millet bahçesi projesine yönelik plan değişiklikleri yargıya taşındı. 



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Ekim 2022’de, daha önce yürütmesi durdurulan söz konusu planlar yargı kararıyla iptal edildi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yargı sürecine karşın stadyumun yıkılması nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Tartışmalar sürerken 29 Kasım 2022’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından tarihi Cebeci İnönü Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan Cebeci Millet Bahçesi’nin ihalesinin gerçekleştirildiği duyurulmuştu. İhale süreci ise 21 Şubat'ta tamamlandı
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
1
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
2
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
3
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
4
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
5
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
6
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
7
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Hicr suresi ne anlama geliyor?
﻿Hicr suresi ne anlama geliyor?
﻿Hicr suresi ne anlama geliyor?
﻿'Bu bir alarm ve ikazdır' diyerek uyardı
﻿'Bu bir alarm ve ikazdır' diyerek uyardı
﻿'Bu bir alarm ve ikazdır' diyerek uyardı
﻿Internacional Başkanı'ndan flaş Enner Valencia açıklaması
﻿Internacional Başkanı'ndan flaş Enner Valencia açıklaması
﻿Internacional Başkanı'ndan flaş Enner Valencia açıklaması
﻿Türkiye, Finlandiya ve İsveç NATO karargahında bir araya gelecek
﻿Türkiye, Finlandiya ve İsveç NATO karargahında bir araya gelecek
﻿Türkiye, Finlandiya ve İsveç NATO karargahında bir araya gelecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.