﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu

Beinsports'un haberine göre; İstanbulspor-Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Siyah-Beyazlı taraftarlar karşılaşmayı 27 bin kapasiteli doğu tribününden takip edebilecek.

VALERIEN ISMAEL İSTANBULSPOR MAÇINDA YOK

Valerien Ismael, Başakşehir maçının 87. dakikasında hakeme tepki gösterdiği için sarı kart gördü. Fransız teknik direktör, karta alkışla karşılık verince Halil Umut Meler, ikinci sarıyı gösterip genç hocayı tribüne gönderdi.

7. haftada oynanacak olan İstanbulspor maçında takımının başında olamayacak olan Ismael, bir sonraki hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında da temsilcinin raporuna göre olmayabilir.