İstanbulspor yeniden çağırdı. Osman Zeki Korkmaz koştu geldi

Hakan Yakın ile bugün yollarını ayıran İstanbulspor, teknik direktörlüğe Osman Zeki Korkmaz'ı getirdiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile birlikte kulübümüzle 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor'un Süper Lig'e çıktığı 2021-22 sezonunda da takımımızı çalıştırmıştı.
Korkmaz, geçen sezon İstanbulspor'daki görevini Fatih Tekke'ye bırakmıştı" ifadeleri kullanıldı.
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