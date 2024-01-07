Cengiz Ünder İstanbulspor'a attığı 4 golle kariyer rekoru kırdı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda İstanbulspor’la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahadan 5-1’lik bir zaferle ayrıldı. Cengiz Ünder, 4 golle yıldızlaştı.

Cengiz, ilk 11’de başladığı maçta 6. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. 34 ve 44. dakikalarda da skoru artırdı. 26 yaşındaki oyuncu, ilk yarıyı üç golle bitirdi. 46. dakikada da dördüncü golünü kaydetti.

Cengiz, sezon başında Marsilya’dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu sezon 10. lig maçına çıktı ve ilk golünü Kayserispor deplasmanında atmıştı. Bugün gösterdiği performansla gol sayısını 5’e çıkardı.

Fenerbahçe’de ‘bir maçta 4 gol atan’ son oyuncu Enner Valencia’ydı. Valencia, geçen sezon Kasımpaşa maçında aynı başarıyı göstererek, sarı-lacivertlilerde 12 yıl sonra bunu yapan oyuncu olmuştu.

Cengiz Ünder, maçın 68. dakikasında yerini Emre Mor’a bıraktı.