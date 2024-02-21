Özgür Özel’in memleketinde CHP’li adayın başvurusu kabul edilmedi: 'Elektrik kesintisi' iddiası

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlanan takvime göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre dün saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da, Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeleri listesi, YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi.

'ELEKTRİK KESİNTİSİ' İDDİASI

CHP yönetimi, elektrik kesintisi sebebiyle listenin saat 17.08’de girildiğini iddia ederek, itirazda bulundu.

GÖZLER İLÇE SEÇİM KURULUNDA

CHP'nin Saruhanlı’da seçime girip giremeyeceğine yönelik son kararı bugün toplanacak olan İlçe Seçim Kurulu verecek.