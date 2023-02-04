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Ne ararsan var. İstanbul'un barajlarından 26 ton atık çıktı

İstanbul'un barajlarınd ne ararsan var. Belediye ekipleri temizlik yaptı, kuvetten bota, su deposundan mangala her şey çıktı

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 16:08
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İstanbul'un barajlarından 26 ton çöp çıktı. Ne ararsan var

Ne ararsan var. İstanbul'un barajlarından 26 ton atık çıktı
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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Terkos, Ömerli, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında aralarında küvet, kayık, su deposu, mangalın da bulunduğu yaklaşık 26 ton atık toplandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlarda suyun azalmasıyla ortaya çıkan atıkları temizledi.Ekiplerin İstanbul'un içme suyunun karşılandığı barajların çevresinde yaptığı temizlikte, içki şişesinden mangala, kayıttan küreye bir çok malzeme çıktı 

 476 personelle, Terkos, Ömerli, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında temizlik yapıldı.

1 hafta süren temizlik çalışmaları sonucu yaklaşık 26 ton atık toplandı. Atıklar arasında sandalye, küvet, kayık, su deposu, şişme bot, mangal, araç lastiği gibi malzemelerin de bulunması dikkat çekti.

   

 

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Bilenbiri
4.02.2023 16:33
Çok pis bir milletiz sokaklarımızdan belli,içki bira şişesi,sigara izmariti,çocuk bezi, poşet...ha bı de sağa sola tüküren de çabası.  
 
KADER DİYE DİYE
4.02.2023 16:32
BİNDİĞİ DALI DÜŞECEĞİNİ BİLDİĞİ HALDE KESEN VE SONRA DÜŞÜNCEDE KADER DİYEN GARİP CANLIYA İNSAN DENİR  
 
Mustafa bey
4.02.2023 16:10
Gerçekten utanç verici bir olay bu ülkenin şanına şerefine geçmişine yakışmıyor cezalar çok ağır olmaliki son bulsun 10 yıl indirimsiz gün yüzü görmeyecek hersey kısıtlı olacak  
 
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