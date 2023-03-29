29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Soğuk ve yağışlı havanın ardından. İstanbul'daki barajların doluluk oranı bakın ne kadar arttı

Soğuk ve yağışlı havanın ardından. İstanbul'daki barajların doluluk oranı bakın ne kadar arttı

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da 1 günde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranında yüzde 1'lik bir artış kaydedildi. Kentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise yüzde 38.61'e yükseldi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 18:45
Takip Et

Yağışların ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı arttı

Soğuk ve yağışlı havanın ardından. İstanbul'daki barajların doluluk oranı bakın ne kadar arttı
+
Aa
-

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), megakentteki son 1 haftada etkili olan yağışların ardından ölçülen değişimin yüzde 1.72 olduğunu duyurdu.

Buna göre baraj doluluk oranı, yüzde 38.61 olarak ölçüldü.

TOPLAM SU MİKTARI...

Bu oranın yüzde 1'inin ise, son 1 günde kaydedildiği aktarıldı. Sadece 1 günde 8.69 milyon metreküplük bir artış kaydedildi.

Barajlardaki toplam su miktarı da 14.92 milyon metreküp olarak açıklandı.

İSKİ verilerine göre; Ömerli Barajı'nda yüzde 58.15, Istrancalar'da yüzde 42.87 ve Terkos'ta da yüzde 32.57 oranında doluluk olduğu bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
1
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
2
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
3
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
4
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
5
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
6
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
7
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
﻿Isparta’da motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli şahıs yakalandı   
﻿Isparta’da motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli şahıs yakalandı   
﻿Isparta’da motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli şahıs yakalandı   
﻿Bülent Korkmaz kötü haberi verdi: Sezonu kapatabilir
﻿Bülent Korkmaz kötü haberi verdi: Sezonu kapatabilir
﻿Bülent Korkmaz kötü haberi verdi: Sezonu kapatabilir
﻿Manisa'da feci kaza
﻿Manisa'da feci kaza
﻿Manisa'da feci kaza
﻿Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı
﻿Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı
﻿Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.