İşte ağrı kesici mucize ot

Fatma Demirkaya
İşte ağrı kesici mucize ot
Ağrısı kesici mucize ot olarak bilinen kasnı otu ortaya çıktı.

Sağlıklı beslenmek isteyenler, doğal ürünlere yöneliyor. Bu ürünler arasında, ağrı kesici özelliğiyle dikkat çeken kasnı otu da var. Peki, kasnı otu nedir, nasıl kullanılır ve ne gibi faydaları vardır?

KASNI OTU NEDİR?

Kasnı otu, maydanozgiller familyasından, çadıruşağıotu ve şeytanteresi ağacı gibi bitkilerden elde edilen bir çeşit zamk olarak tanımlanıyor.

FAYDALARI...

Kokusu kuvvetli ve tadı acı olan bu bitki, ağrı kesici ve spazm önleyici etkileriyle biliniyor. Ayrıca, iştah açıcı ve hazmı kolaylaştırıcı özelliklere de sahip.

KULLANIMI...

Kasnı otunun kullanımı ise oldukça basit. Bitkinin gövdesi çizilerek elde edilen sakızı, ağrıyan bölgeye sürülebilir veya ağızda çiğnenebilir. Ancak, her bitki gibi, kasnı otunun da fazla tüketilmesi zararlı olabilir. Bu nedenle, kullanmadan önce doktorunuza danışmanızı öneririz.

AĞRI NEDİR?

Ağrı, Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği’ne göre, “gerçek veya potansiyel bir doku hasarından kaynaklanan veya bu şekilde tanımlanan, hoş olmayan bir duyu ve duygusal bir deneyim” olarak tanımlanıyor. Ağrı, şiddeti, süresi ve bölgesi bakımından farklılık gösterebilir. Ağrıyla baş etmenin en iyi yolu, nedenini bulmak ve uygun tedaviyi uygulamaktır.

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