Danıştay’dan Atatürk Havalimanı kararı. Millet Bahçesi projesi mahkemelik olmuştu

Kapatılan ve Millet Bahçesine dönüştürülmesine karar verilen Atatürk Havalimanı’yla ilgili Danıştay’dan “bozma” kararı geldi.

İstanbul Atatürk Havalimanı, Nisan 2019’da tarifeli uçuşlara kapatılmıştı.

Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre; Ekim 2019’da ‘millet bahçesi’ hazırlıkları kapsamında apronda faaliyetleri sona eren tesis ve binaların yıkım işi için ihale yapıldı. Kasımda da yıkım başladı.

Havalimanı sahasına külliye, gençlik merkezi, müze, cami, devlet konuk evi, spor alanı, yaşam merkezi, afet toplanma alanı, fuar yapılması planlanırken, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, proje ihalesinin iptali için İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

DANIŞTAY’DAN YETKİSİZLİK KARARI

Mahkeme, Kasım 2022’deki kararında, ihaleyi hukuka uygun bulmuştu.

Ancak Danıştay 13’üncü Dairesi, 4 Nisan’da yerel mahkemenin kararını ‘usulen’ bozdu. Daire, dava konusu işlemleri yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Ankara’da bulunması sebebiyle yargı yetkisinin Ankara İdare Mahkemesi’nde olduğunu belirtti. Danıştay, yetkisizlik kararıyla dosyayı yeniden İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne gönderdi.