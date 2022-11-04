Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi maç kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı.
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Kadroda, Emre Bilgin, Francesco Montero, Berkay Vardar ve Rachid Ghezzal yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu;
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