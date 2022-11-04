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Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi maç kadrosu belli oldu

Gözler yarın oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisine çevrildi. Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 19:27
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İşte Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi maç kadrosu...

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi maç kadrosu belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı. 

4 EKSİK

Kadroda, Emre Bilgin, Francesco Montero, Berkay Vardar ve Rachid Ghezzal yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu;

 

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