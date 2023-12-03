İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste

Burak Aslan kimdir?

Burak Aslan İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi’nde tamamladıktan sonra Hukuk fakültesini bitirdi. Columbia Üniversitesi Uluslararası Hukuk programına katıldı.

Kamu bürokrasisinde çeşitli görevler üstlenen Burak Aslan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve Dış İlişkiler Başkanlığı yaptı. Spor kulüplerinin büyümesi ve tesisleşmesinde projeler geliştirdi. Spor Federasyonları’nın Özerklik Kanunu ile 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Dair Kanun’un hazırlanması çalışmalarında görev aldı.

Formula 1, MotoGP, Basketbol Dünya Şampiyonası, WTA, Universiade Erzurum Kış Oyunları, Akdeniz Oyunları gibi uluslarası organizasyonların ülkemize kazandırılması sağlayan ekipte görevler üstlendi. TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyeliği, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2020 İstanbul Olimpiyat Oyunları adaylığında devlet tarafındaki koordinasyon sürecini yürüten başkanlığı yönetti. 2004 Atina, 2008 Pekin, 2012 Londra Olimpiyat oyunlarında Türk kafilesinde görev aldı. Sonrasında Başbakanlık’ta Özel Kalem Müdürlüğü ve danışmanlık yaptı. Başbakanlıktaki görevi süresince göç ve insani yardımlar projelerini yürüttü. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Mülteciler Yüksek Konseyi toplantılarına katıldı.