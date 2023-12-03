Ankaragücü beraberliği sonrası Rıza Çalımbay'dan şaşkınlık yaratan açıklama

Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, 1-1 biten Ankaragücü maçı sonrası konuştu.

KAYNAK: İHA
Ankaragücü beraberliği sonrası Rıza Çalımbay'dan şaşkınlık yaratan açıklama

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ankaragücü’nün her zaman çok zor bir deplasman olduğunu söyledi.

Çalımbay, “Ben göreve geldiğimden bu yana 3. maçım. Bir seri yakalayalım dedik. Bu maçta puan aldık. Puan puandır. Bana göre deplasmanda alınmış bir puandır. Futbolculuk ve antrenörlük dönemim olsun her zaman Ankaragücü deplasmanı çok zor bir deplasmandır. Kolay maç kazanamazsınız. Çok mücadele etmeniz gereken bir deplasmandır. Atmosfer çok güzeldi. Her iki yarıda da iyi şeyler yaptık. Kendi hatamızdan bir gol yedik. İkinci yarıda hem oyuncu değişikliği hem de taktik olsun arkadaşlarımızı oynattık. Golü de bulduk. Pozisyonlarımızı arttırdık. Bazen kendi kalemizde sıkıntılar yaşadık. Sakat arkadaşlarımızdan dolayı sıkıntılar yaşadık. Özellikle deplasmanda bir puan bir puandır. Hedefimiz kesinlikle 3 puandı. Geriden gelip golü atmak ve puan almak iyi bir şey. Ben bu takıma gelirken zorlukları biliyordum ama ne antrenörlük ne de futbolculuk hayatımda bu kadar sakat olan bir oyuncu grubu görmedim. Şu an da bile 10 kritik oyuncumuz sakat. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Önümüzdeki hedef kendi taraftarlarımızın önünde Fenerbahçe maçını kazanmak. Hiç kanat oyuncumuz yok. Eğer doktor arkadaşlarımız bize bir iki tane oyuncu verirlerse çok farklı bir maç olur. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Puan farkını sekize indireceğiz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta yaşanan seçim heyecanıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, ''Her iki tarafa da hayırlı olsun. Bana göre zamansız bir kongre oldu. Ama son zamanlardaki en büyük kongre oldu. Büyük bir katılım olmuş. Birlik ve beraberlik içinde çok iyi çalışacağıma inanıyorum. Hangi aday seçilirse seçilsin. Onlar da Beşiktaş’a katkı sağlayacaklar. Seçim bittikten sonra tahminime göre her şey çok daha güzel olacak” diyerek sözlerini noktaladı.

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