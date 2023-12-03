Hasan Arat Beşiktaş'ın başkanı olarak ilk kez konuştu. Serdal Adalı'ya çarpıcı sözler söyledi

Beşiktaş'ın 35. Başkanı Hasan Arat, teşekkür konuşması için kürsüye geldi.

"Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi vermiştir" diyerek sözlerine başlayan Hasan Arat, camiaya flaş mesajlar gönderdi.

İşte Hasan Arat'ın açıklamaları:



"Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi vermiştir. Binlerce insan saatlerce kuyrukta beklemiştir. Beşiktaş büyük bir camiadır. Bu markanın, bu armanın tüm dünya görmüştür. Beşiktaş'ın yolu açık olsun, şansı bol olsun. Beşiktaş her şeye layıktır. Tüm camiama içtenlikle teşekkür ediyorum. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Beşiktaş'ın yolu açık, şansı bol olsun."

"Başta bizlere bu vatanı emanet eden ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silyah arkadaşlarını, Beşiktaş'ın şehitlerini ve gazilerini, onursal başkanımız Süleyman Seba'yı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Desteğini bir gün esirgemeyen, beni derleyip toparlayan kıymetli eşime, canım kızıma, canım oğluma teşekkür ederim. Bu çıktığımız yolda beni yalnız bırakmayan kongre üyelerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, kızlarımız, iş insanlarımız, taraftarlarımız ve yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bu yol Beşiktaşlılar'ın yolu diyerek gerek yurt içinden gerek yurt dışından desteklerini her zaman hissettiğim Beşiktaşlılar'a, bugün buraya gelerek insan üstü gayret gösteren delegelerimize canıgönülden teşekkür ederim.

"Adanalı canım kardeşime gösterdiği centilmence mücadeleden, takım arkadaşlarına teşekkür ederim. Serdal Adalı'ya kardeşim dedim, kardeşimdir evet, ebediye kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı, büyük Beşiktaşlıdır! Bunu herkes böyle bilmeli."

"Taraftarımıza, camiamıza sesleniyorum. Herkese kollarımızı açıyoruz. Hep birlikte büyük Beşiktaş hedeflerine ulaşacağız. Gençlerimize sesleniyorum, Beşiktaş size daha yakın olacak. Çocuklarımıza sesleniyorum, Beşiktaşlı olmaktan gurur ve heyecan duyacaksınız. Kadınlarımıza sesleniyorum, Beşiktaş'ta öncelik sizlerde olacak. Daha fazla kadın kongre üyesi ve taraftarımız olacak. Derneklerimize sesleniyorum, artık sizlerle bir bütünüz. Burada görev alan herkes çok yoruldu. Herkesin emeklerine teşekkür ediyorum. Divan başkanı heyetine, büyük Beşiktaşlı Sayın Ahmet Akpınar'a, bu zor günde başkanlık yaptığı için teşekkür ederim."

"Ben bu yola yalnız çıkmadım. Çalışma arkadaşlarım, bana ilk günden inananlara, bana ve yönetim kuruluma inanan arkadaşlarıma, sizlere, değerli valimize, emniyet mensuplarına, kulüp çalışanlarımıza ve siz basınımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum."

"Bugün benim hayatımda çok önemli tesadüflerin olduğu bir gün. Düşünün genç bir insan 46 yıl önce girdiği bu muhteşem camianın ferdi olarak hayaller kuruyor. Formanız buradaki müzede duruyor. Seba'nın ikinci başkanı oluyorsunuz. Allah size bugün şanlı Beşiktaş'a başkan olmayı nasip ediyor. Hayallerinizi ertelemeyin. Hedefleriniz olsun. Bu hedefleriniz için dürüstçe çalışın. Biz çok çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda büyük Beşiktaş'ın tüm bireylerini yanımıza alarak Anıtkabir'e Atamız'ın huzuruna gideceğiz."

"Bana ve arkadaşlarıma bu onuru yaşatan canım Türkiyem ve canım Beşiktaşım'a teşekkür ederim. Yolumuz açık, şansımız bol olsun."