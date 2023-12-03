Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu. Serdal Adalı'ya fark attı

Beşiktaş Emlakjet Spor Salonu'nda düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda kritik saatler geride kaldı.

Yoğun geçen oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandık sayımına geçildi ve sandıkların tamamı sayıldı.

YENİ BAŞKAN HASAN ARAT!

Beşiktaş'ın 35. Başkanı Hasan Arat oldu. Arat, Serdal Adalı'ya fark atarak yeni başkan seçildi.

Daha açılacak sandıklar bulunurken, Arat'ın 6305, Adalı'nın 3972 oyu bulunuyor.

HASAN ARAT KİMDİR?

Beşiktaş Kulübü'nün 35. başkanı Hasan Arat oldu. 2019'da göreve gelen Ahmet Nur Çebi'nin ardından görevi devralacak olan Hasan Arat'ın kısa hikayesi şöyle.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, kişisel internet sitesindeki verilere göre 1959 yılında Adana’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 70'li yıllarda Adana Demirspor ve Beşiktaş’ta profesyonel basketbol oynadı.

1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından ‘Yılın İşadamı’ ödülüne layık görüldü. 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu. İstanbul’un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’na aday olması sürecini yönetti ve birçok olimpiyat komitesinde yöneticilik yaptı.

Kasım 2019’da Dünya Atletizm Konseyi İcra Kurulu’na kabul edildi ve İcra Kurulu Risk Komitesi Başkanı görevi devam ediyor.

Gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi Novo Invest’in ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Arat, aynı zamanda Dome Group’un kurucusu ve Beymen Group’un ise yönetim kurulu başkan yardımcısı.