İşte dizanteri ve ishali kesen şifa deposu ot

Doğal ürünler, sağlıklı beslenmeye önem verenlerin tercihi oluyor. Bu ürünlerden biri de şifalı bir bitki olan kaynana dili otudur.

KAYNANA DİLİ OTU NEDİR?

Kaynana dili, kaktüs familyasından bir bitkidir. Atlasçiçeğigiller ailesine aittir. Nopal zamkı adı verilen bir madde üretir.

FAYDALARI...

İshal ve dizanteriye iyi gelir.

Etkili bir antibiyotik görevi görür

Vücuttaki zararlı bakterilerin üremesini önleyerek bağışıklık sistemini destekler. Ciltte oluşabilecek enfeksiyonları önler.

Damar sertliğine karşı faydalıdır

Kan damarlarında plak oluşumuna bağlı iltihaplanmayı tedavi etmeye yardımcı olur. Güçlü bir antioksidan ve iltihap gidericidir.

Lif bakımından zengindir

Kaynana dili, yüksek miktarda lif içerir. Bu sayede su emerek besinlerin sindirim sisteminden daha kolay geçmesini sağlar. Ayrıca bağırsaklardaki kanser riskini azaltır.

Kolesterolü düşürür

Kaynana dili, B3 vitamini ve amino asitler içerir. Bu bileşenler kolesterol seviyesini düzenler. Aynı zamanda kan şekeri seviyesini dengeleyerek yağ birikimini önler. Böylece kötü kolesterol düzeyi azalır.

KAKTÜS MEYVESİ NASIL YENİR?

Kaktüs meyvesini yemek için önce kabuklarını soymanız gerekir. Kaktüs meyvesini elinize almadan önce eldiven giyin. Meyvenin üzerindeki dikenleri ateşte yakın. Sonra eldivenleri çıkarıp meyveyi kesme tahtasına koyun. Başını ve ucunu kesin. Meyvenin ortasına bıçakla bir yarık açın. Meyveyi kaşık veya çatal ile açın. Kaktüs meyvesinin kalın kabuğunu soyun. Dilimleyip afiyetle yiyin.

Kaktüs meyvesini günde en fazla 2 tane yemelisiniz. Fazlası mide bulantısı, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi gibi sorunlara yol açabilir. Bu meyve bağırsakları tıkayabilir. Bu nedenle ölçülü olmak çok önemlidir.