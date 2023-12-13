İşte Edamamenin yararları

Kaynak: Haber Merkezi
İşte Edamamenin yararları
Edamame; protein, demir ve kalsiyum yönünden oldukça zengin. İşte yararları...

Sağlıklı lif, K vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olan edamame, düşük miktarda kolesterol içerir. Bu nedenle yüksek kolesterolü olanlar için de faydalı bir yiyecektir. Düzenli tüketim ile birlikte kalp hastalığı riskini büyük ölçüde düşürdüğü de gözlemlenmiştir. Olgunlaşmadan ve sertleşmeden önce hasat edildiği bilinen edamame, çerez olarak kabul edilmektedir.

Asya mutfağının göz bebeği olan edamame; protein, demir ve kalsiyum yönünden oldukça zengindir. Edamame; soya fasulyesinin olgunlaşmamış hali yani yeşil soya fasulyesi olarak adlandırılmaktadır.

Sert ve kuru değildir. Aksine yumuşak ve yenilebilirdir. Salata, pirinçle yapılan yemekler ve Japon yemeklerinde kullanmak için idealdir. Sıcak ya da soğuk olarak tüketilebilir. Genellikle tuz ve limon eşliğinde yenilmesi tavsiye edilir.

EDAMAME YARARLARI


Uzmanlar tarafından edamame; ıspanak, fasulye, kabak , domates ve pancar gibi bitki kaynaklarından daha fazla demir ve protein tüketmenin doğurganlığı artırabileceği belirtilmiştir.
Kemik mineral yoğunluğunu artırarak, iskelet yapısının daha sağlam olmasına katkı sağlar.

Kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Bu durum kalp rahatsızlıklarının önüne geçer.
Depresyon riskini azaltır ve zamanla ortadan kaldırır. Özellikle depresyona meyilli gençlerin daha fazla tüketmesi tavsiye edilir.
Başta K vitamini ve folat olmak üzere birçok vitamin ve mineral bakımından zengindir.

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