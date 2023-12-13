Hibiskus çayı zararlı mı

Genel olarak hibiskus bitkisi çay şeklinde tüketilir. Taze hibiskus salatalarda, yemeklerde, keklerde ve içeriğinde yer alan pektin nedeni ile reçel, şurup ve sos yapımında kullanılır. Çöl bitkisi olarak bilinen hibiskus yüksek oranda su tutma kapasitesine sahip bir bitkidir. Ekşi bir tadı vardır ve bu tadından dolayı birçok yöre tarafından ekşi çay olarak bilinir.

Kurak iklimi sevmesine rağmen hibiskus çok sayıda çiçeğe sahiptir ve çiçeklerin kokusu oldukça güzeldir. Güle benzeyen çiçekleri nedeniyle Mekke gülü olarak da bilinen hibiskus bitkisi hazırlaması pratik ve kolay şifalı bir çay olarak tüketilir.

Yüksek oranda demir içeren bitkide ayrıca C vitamini, A vitamini, magnezyum, flavonoid, polisakkaritler, tartarik asit, malik asit ve sitrik asit gibi daha birçok organik asitler içerir.

Yüksek oranda fenolik bileşikler içerdiğinden dolayı vücut üzerinde oldukça etkindir.

Hibiskus çayı günde kaç defa içilir ve hibiskus çayı günde ne kadar içilmeli? Uzmanlar tarafından günde 2 fincanın üzerinde tüketimi önerilmemektedir.

Tropikal iklimlerin bitkisi olan hibiskus bitkisi güzel çiçekleri ile dikkat çekicidir.

Ülkemizde nadir olarak yetiştirilen hibiskus ilaç sanayi tarafından yaygın olarak kullanılır.

Özellikle Çin ve Hindistan tıbbında asırlardır etkin olarak kullanılan hibiskus bitkisi, Türkiye’de aktarlarda kurutulmuş formda satılır.

YARARLARI NELER?

Hibiskus çayı ne işe yarar sorusuna bir diğer cevap yeni beyin olarak isimlendirilen bağırsaklarla ilgilidir. Bu

Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekleyerek bağırsak gazları ve hazımsızlık sonucu oluşan şişkinliklerin tedavisinde etkindir.

Ateş düşürücüdür ve damar sertliğini önler.

Hibiskus çayı Saraçoğlu tarafından Wilson Hastalığı’nda önerilmektedir. Bu hastalıkta karaciğer, iskelet sistemi, kornea ve böbrek gibi organlarda bakır birikimi olmaktadır. Hibiskus bitkisinin alt taç yapraklarından hazırlanan çay bakırın vücuttan atılmasını sağlamaktadır.

Antibakteriyel özelliğe sahip olan hibiskus çayı neye iyi gelir? Hibiskus çayı mantar enfeksiyonlarının tedavisinde destekleyici rol oynar.

Diz kapaklarında sıvı kaybına bağlı olarak oluşan hasarlarda hibiskus çayı diz ağrısı için etkilidir.

Hibiskus çayı böbrek taşı oluşum riskini de azaltmaktadır.

Hibiskus çayı besin değeri olarak değerlendirildiğinde 100 gramı ortalama 37 kkcal’dir, 0,7 gr yağ, 0,4 gr protein, 7 gr karbonhidrat içerir. Kalan kısımda demir, kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, A ve C vitaminleri bulunur.

Kan basıncını düzenleyerek iyi kolesterolü yükseltir ve kolesterolün düzenlenmesini sağlar.

Yüksek tansiyon hastaları için tansiyonu dengeleyici etkiye sahiptir.

Antioksidan özelliklere sahip olan hibiskus çayı vücudun bağışıklık sistemini artırarak hastalıklara karşı direncini arttırır. Özellikle grip, nezle gibi soğuk algınlıklarının tedavisinde vücuda yardımcıdır.

ZAYIFLATIR MI?

Antioksidan özelliklere sahip olan hibiskus çayı toksin maddelerin vücuttan atılımına yardımcı olarak yağ emilimini azaltır ve vücudun metabolizma hızını arttırır.

Hibiskus çayı diyete başlıyorum diyenlerin en çok tükettiği bitkisel çaylardan biridir.

Peki, hibiskus çayı zayıflamak için nasıl kullanılır? Zayıflamaya yardımcı olmak için 1 yemek kaşığı hibiskus çayı, adet kabuk tarçın, 1 adet kabuk vanilya, 1 yemek kaşığı nar çiçeği kurusu, 2 su bardağı su ile birlikte kaynatılır ve 2 dakika boyunca kaynatılarak soğumaya bırakılır.

Hibiskus çayı ile kilo verenler hazırlanan çayı günde iki defa ara öğünlerde tüketerek metabolizma hızını arttırmakta ve aynı zamanda vücutta oluşan fazla suyun atılmasını da sağlamaktadır.

Peki, hibiskus çayı kaç kilo verdirir? Düzenli olarak tüketilen hibiskus çayı kişiden kişiye değişmesine rağmen haftada 1-1,5 kilogram verdirebilir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi sadece çay tüketmek zayıflamak için yeterli değildir.

Hibiskus çayı nasıl zayıflatır? Hibiskus çayı içerisinde yer alan mineraller ve organik asitler tok tutucu özelliğe sahiptir ve bu özelliklerinden dolayı kilo vermeye yardımcıdır.

Zayıflama sürecinizde hibiskus çayı ayda kaç kilo verdirir diyerek ilerlemek ve net bir cevap almak istiyorsanız bu pek sağlıklı olmayacaktır.

Hibiskus direkt kilo verdirmez sadece bu konuda dolaylı olarak destekleyicidir.