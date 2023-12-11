İşte romatizmaya iyi gelen ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme devam ediyor.

Romatizma ve nikrisin şikayetlerini hafifleten havlıcan otu dikkatlerden kaçmadı.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma tendonları, kasları, bağları, kemik ve eklemler gibi bir veya daha fazla yapıyı etkileyerek ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olan kas-iskelet sistemi bozukluğudur.

HAVLICAN OTU NASIL KULLANILIR?

Havlıcan tozunu keçiboynuzu pekmezi ile macun haline getirip yiyenler de bu karışımdan çok memnun kalırlar.

Havlıcan tozu, birçok faydası olan şifalı bir bitkidir. En yaygın ve kolay kullanım yöntemi, bir bardak suya bir çay kaşığı havlıcan tozu ekleyip 10-15 dakika demledikten sonra istenirse şeker veya bal katmak suretiyle içmektir.

Havlıcanın acımsı aromasını yumuşatmak için karışıma tatlandırıcılar eklenebilir.

Havlıcan tozu süt ile de karıştırılabilir ve bu şekilde bal ile lezzetlendirilebilir.