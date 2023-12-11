Baş ağrılarını kesiyor. İşte o ot

Baş ağrısı ve baş dönmelerini dindiren havlıcan otu dikkatlerden kaçmadı.

Erhan Songür KAYNAK: Haber Merkezi
Baş ağrılarını kesiyor. İşte o ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme devam ediyor.

Baş ağrısı ve baş dönmelerini dindiren havlıcan otu dikkat çekti.

BAŞ AĞRISI NEDİR?

Baş ağrısı, stres, ilaçlar, beslenme ve göz sorunları nedeniyle sürekli veya aralıklı olarak ortaya çıkan, zonkluyor hissi yaşatan, şiddetli ya da hafif ağrılardır.

HAVLICAN OTU NEDİR?

Zencefilgillerden, ıtırlı bir bitkidir. Doğu Asya'da yetişir. Kök sapları baharat olarak kullanılır. İçeriğinde "Alpinol" ve "Alpinin" gibi maddeler vardır.

HAVLICAN OTU NASIL KULLANILIR?

Havlıcanın acımsı aromasını yumuşatmak için karışıma tatlandırıcılar eklenebilir. Havlıcan tozu süt ile de karıştırılabilir ve bu şekilde bal ile lezzetlendirilebilir. Havlıcan tozunu keçiboynuzu pekmezi ile macun haline getirip yiyenler de bu karışımdan çok memnun kalırlar.

Havlıcan tozu, birçok faydası olan şifalı bir bitkidir. En yaygın ve kolay kullanım yöntemi, bir bardak suya bir çay kaşığı havlıcan tozu ekleyip 10-15 dakika demledikten sonra istenirse şeker veya bal katmak suretiyle içmektir.

İlgili Haberler
Kabızlığa karşı iyi geliyor. İltihap kurutucu. Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Saça iyi gelen mucize otun faydaları dikkat çekti
Öne Çıkanlar
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Son Haberler
Nijerya’da yük kamyonu yayaları ezdi. Çok sayıda ölü ve yaralı var Dünya
Nijerya’da yük kamyonu yayaları ezdi. Çok sayıda ölü ve yaralı var
AVM'ye aslanıyla geldi. Şaşkına çeviren görüntü Dünya
AVM'ye aslanıyla geldi. Şaşkına çeviren görüntü
Kuryeyi öldürüp kaçan Somali Cumhurbaşkanı oğlunun skandal ifadesi ortaya çıktı. Yalanları bir bir sıralamış Gündem
Kuryeyi öldürüp kaçan Somali Cumhurbaşkanı oğlunun skandal ifadesi ortaya çıktı. Yalanları bir bir sıralamış
Deniz Akkaya'dan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk için olay iddia. "Swinger partileri düzenleyip..." Magazin
Deniz Akkaya'dan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk için olay iddia. "Swinger partileri düzenleyip..."
Deprem Roma döneminde devasa taşlarla inşa edilen su kemerini yok etti Yaşam
Deprem Roma döneminde devasa taşlarla inşa edilen su kemerini yok etti
Süper Lig'de derbi günü. Devler pazartesi mesaisinde Spor
Süper Lig'de derbi günü. Devler pazartesi mesaisinde
Dolar rekorların rekorunu gördü. Ah TL vah TL Ekonomi
Dolar rekorların rekorunu gördü. Ah TL vah TL