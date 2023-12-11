Baş ağrılarını kesiyor. İşte o ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme devam ediyor.

Baş ağrısı ve baş dönmelerini dindiren havlıcan otu dikkat çekti.

BAŞ AĞRISI NEDİR?

Baş ağrısı, stres, ilaçlar, beslenme ve göz sorunları nedeniyle sürekli veya aralıklı olarak ortaya çıkan, zonkluyor hissi yaşatan, şiddetli ya da hafif ağrılardır.

HAVLICAN OTU NEDİR?

Zencefilgillerden, ıtırlı bir bitkidir. Doğu Asya'da yetişir. Kök sapları baharat olarak kullanılır. İçeriğinde "Alpinol" ve "Alpinin" gibi maddeler vardır.

HAVLICAN OTU NASIL KULLANILIR?

Havlıcanın acımsı aromasını yumuşatmak için karışıma tatlandırıcılar eklenebilir. Havlıcan tozu süt ile de karıştırılabilir ve bu şekilde bal ile lezzetlendirilebilir. Havlıcan tozunu keçiboynuzu pekmezi ile macun haline getirip yiyenler de bu karışımdan çok memnun kalırlar.

Havlıcan tozu, birçok faydası olan şifalı bir bitkidir. En yaygın ve kolay kullanım yöntemi, bir bardak suya bir çay kaşığı havlıcan tozu ekleyip 10-15 dakika demledikten sonra istenirse şeker veya bal katmak suretiyle içmektir.