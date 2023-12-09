Fatih Altaylı Erden Timur'a oynanan oyunu açıkladı. Galatasaray'daki iktidar savaşını bir bir anlattı

Gazeteci Fatih Altaylı kendi sitesinde yayınladığı köşe yazısında Galatasaray'ın içinde iktidar savaşını anlattı.

İşte Fatih Altaylı'nın yazısı:

"İBRETLE İZLİYORUM"

"Galatasaray’da olan biteni ibretle izliyorum. Ve görüyorum ki, Galatasaraylılar varken, Galatasaray’ın başka düşmana ihtiyacı yok. Galatasaray, Dursun Özbek riyasetinde oldukça başarılı bir yönetim sergiliyor. En büyük destekçisi ise hiç kuşkusuz Erden Timur."

"BAŞARIYLA YÖNETİYOR"

"Transferi, futbol takımını, Florya ve Kemerburgaz projelerini başarıyla yönetiyor. Her şey yolunda görünüyor. Parlak isimlerden oluşan takım, Icardi gibi yıldızlar sayesinde genç kuşakları da Galatasaray taraftarı yapıyor."

"ERDEN TİMUR'A YÖNELİK İÇ SALDIRI BAŞLATTILAR"

"Hayatı boyunca Galatasaray’a hiçbir zaman zerre faydası olmamış ve Galatasaraylılığı yaptıkları görevi sadece bir PR aracı olarak kullananlar, cebinden 1 kuruş para vermeyenler, durduk yere Erden Timur’a yönelik bir iç saldırı başlattılar. Galatasaray’dan uzaklaştırmak için çaba gösteriyorlar. Daha önce de söylemiştim Erden Timur'u sevmeyen adam Galatasaray düşmanıdır diye."