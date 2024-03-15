Fenerbahçe kararı Fatih Terim'i kızdırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe kararı Fatih Terim'i kızdırdı
Yunanistan Ligi'nde flaş gelişme.

Yunanistan Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi Olympiakos'un lig maçı olan PAOK ile olan karşılaşmayı erteledi.

Bu erteleme, her iki takımın da Konferans Ligi çeyrek final maçlarına odaklanabilmesi için yapıldı.

Önceden 14 Nisan Pazar günü oynanması planlanan PAOK-Olympiakos maçı, daha sonraki bir tarihe ertelendi.

Gazzetta'nın haberine göre Yunanistan Futbol Federasyonu, Konferans Ligi'nde yer alan iki ekibin karşılaşması olan PAOK-Olympiakos karşılaşmasını erteleme kararı aldı.

Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki Konferans Ligi maçları ise 11 ve 18 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

Panathinaikos'un ligdeki en yakın rakibi Olimpiakos'un maçının ertelenmesi Fatih Terim'in ekibi için büyük sürpriz oldu.

Terim'in erteleme nedeniyle ezeli rakiplerinin bir hafta geriden gelecek olmasını hoş karşılamadığı öğrenildi.

İlgili Haberler
Pendikspor:1 İstanbulspor:0
Pendikspor:1 İstanbulspor:0
Adana'nın acısı Konyaspor'u İstanbul'da nasıl yaktı? Recep Çınar yazdı
Koç Holding açıkladı. Ali Koç havalara uçtu. 1 trilyon TL kasaya girdi
Fenerbahçe’ye derbi şoku
Fenerbahçe’ye derbi şoku
Fatih Terim yalanı patladı
Fatih Terim şimdi yandı. Sedat Kaya yazdı
İşte Fenerbahçe'yi bekleyen Olympiakos. En golcü futbolcusu Süper Lig'den geçti. Fatih Terim detayı
Fatih Terim Yunanca konuştu
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını düşman edecek hamle
Son Haberler
Artvin İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Artvin İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Karagümrük:1 Konyaspor:1 Spor
Karagümrük:1 Konyaspor:1
İstanbulspor düşmedi Spor
İstanbulspor düşmedi
Pendikspor:1 İstanbulspor:0 Spor
Pendikspor:1 İstanbulspor:0
Antalya 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Antalya 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Ekrem İmamoğlu Ali Sunal ile 'Şiki Şiki Baba' sahnesinin çekildiği minibüse bindi Video
Ekrem İmamoğlu Ali Sunal ile 'Şiki Şiki Baba' sahnesinin çekildiği minibüse bindi
Antalya İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Antalya İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları