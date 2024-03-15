A Milli Takım kadrosu açıklandı. Montella'dan sürpriz tercihler

Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takım kadrosu açıklandı. Montella'dan sürpriz tercihler
A Milli Takım'ın, Macaristan ve Avusturya maçlarının aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı.

Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer ilk defa A Milli Takım kadrosunda yer aldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın belirlediği Aday Kadro şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadioğlu
Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı

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