Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. Devler birbiriyle eşleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Avrupa'nın dev kulüpleri birbirlerine rakip oldu.
İşte eşleşmeler:
ÇEYREK FİNAL
Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)
YARI FİNAL
Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) / Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)
Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) / Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Nisan ve 10-16 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Çeyrek finalin tamamlanmasının ardından yarı finalde ilk maçlar 30 Nisan-1 Mayıs, rövanş maçları ise 7-8 Mayıs'ta oynanacak.
Dev final 1 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda oynanacak.