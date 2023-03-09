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Kentsel dönüşümde kira yardımları artırıldı. İşte il il yeni tarife

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımlarının artırıldığını açıkladı. İstanbul'da bin 500 lira olan kentsel dönüşüm kira yardımı 3 bin 500 liraya, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de ise 3 bin liraya çıkarıldı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 10:09
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İşte il il yeni tarife. Kentsel dönüşümde kira yardımları artırıldı.

Kentsel dönüşümde kira yardımları artırıldı. İşte il il yeni tarife
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaptığı açıklamada; "Kentsel dönüşümde, kira yardımı, kamulaştırma yardımı, vatandaşımıza süreci yürütebilmesi adına finans desteği, faiz desteği gibi bir çok destek veriyoruz. Kira yardımlarını arttıracağız. Şu an Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla İstanbul'da bin 500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, Antalya'mız ve İzmir'imizde 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer Büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız" diye konuştu.

"653 BİN KONUT YAPACAĞIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin yaşandığı 11 ilde başlatılan konut yapım süreci ve son gelişmeleri CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında anlattı. Bakan Kurum, "Ayakta kalan binaların yüzde 20'si yıkılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız 'Güçlendirme işini yapmayalım, orta hasarlı binaları da aynı ağır hasar gibi güçlendirme yapmadan yeni bina yapıp vatandaşımıza teslim edelim' dedi. Orta hasarlıları da ağır hasarlı statüye koyduk. 653 bin bağımsız yapı yapıp vatandaşa teslim edeceğiz. Bunun için de 1 yıla ihtiyaç var. Daha önce de teslim edeceğimiz konutlar olacak" diye konuştu.

"HİÇBİR TOKİ KONUTU YIKILMADI"

TOKİ konutlarının sağlamlığına işaret eden Kurum, "11 ilimizde 143 bin TOKİ konutumuz vardı. 1 tane vatandaşımızın burnu kanamadı. TOKİ yetkin bir kuruluşumuz. Ben de eski bir TOKİ çalışanıyım. Biz sahayı iyi biliyoruz. Bir inşaat nasıl yapılır, nasıl yapılmalı. En doğru zemine, en doğru teknik ile yapıyoruz. Temel sisteminizi ve tekniğinizi doğru seçmeniz gerekiyor. Perdelemenin yoğun olduğu bir sistem ile inşaları gerçekleştiriyoruz. Bu binaların hepsi yapılırken sıvılaşma riski var mı yok mu? Hepsine bakıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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