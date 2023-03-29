‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı

Çekilişle TOKİ'nin Tuzla'da 20 bin 920 konut sahibini buldu.

TOKİ tarafından yürütülen İlk Evim projesi kapsamında yapılan kura çekimi sonuçları, e-Devlet sistemine işlenecek. TC Kimlik Numarası ve şifreyle sisteme giriş yapan vatandaşlar, TOKİ Tuzla kura sonuçlarını kontrol edebilecek.

İstanbul'da yapılacak toplam 50 bin sosyal konut projesinin kurası, Tuzla, Çatalca, Silivri (Selimpaşa), Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çatalca'da 540 ve Selimpaşa'da 200 hak sahibi için 30 Mart'ta kura çekimi yapılacak.

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde toplam 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak kura çekimi ise 1-19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek.