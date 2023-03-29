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‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı

TOKİ'nin İstanbul'daki sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen 20 bin 920 konut kurası sonuçlandı. Kura çekimi, yedekler de dahil olmak üzere 756 hak sahibinin belirlenmesiyle tamamlandı. Kura sonuçları ve isim listesi, 29 Mart Çarşamba günü vatandaşların erişimine açıldı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 22:05
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‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı

‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
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Çekilişle TOKİ'nin Tuzla'da 20 bin 920 konut sahibini buldu.

TOKİ tarafından yürütülen İlk Evim projesi kapsamında yapılan kura çekimi sonuçları, e-Devlet sistemine işlenecek. TC Kimlik Numarası ve şifreyle sisteme giriş yapan vatandaşlar, TOKİ Tuzla kura sonuçlarını kontrol edebilecek.

İstanbul'da yapılacak toplam 50 bin sosyal konut projesinin kurası, Tuzla, Çatalca, Silivri (Selimpaşa), Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çatalca'da 540 ve Selimpaşa'da 200 hak sahibi için 30 Mart'ta kura çekimi yapılacak.

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde toplam 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak kura çekimi ise 1-19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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