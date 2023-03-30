'Afetzedelere ücretsiz ev verilsin' teklifi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, bölgelerinde yapılacak konutların depremzedelere ücretsiz verilmesi için önerge verdi. CHP’li Arı’nın önergesinde hem deprem bölgesinde hem de orman yangınlarında evlerini kaybeden vatandaşlara ücretsiz konut verilmesi ön görüldü. Arı’nın teklifinde vatandaşlardan alınacak yüzde 50’li bedelin Manavgat ve çevresinde yangın nedeniyle satılan orman ağaçlarından karşılanması teklif edildi.

CHP’li Cavit Arı, teklif için Meclis’te yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“28 Temmuz 2021 tarihinde bildiğiniz gibi Antalya Manavgat ilçesinde çok büyük bir orman yangını meydana geldi. Bu yangın Manavgat yangını olarak anılmakla birlikte Alanya, Akseki Gündoğmuş, İbradı ilçelerimize de sıçrayarak o ilçelerimizdeki birçok ormanlık alan yandı ve yine çok sayıda ev yanarak zarar gördü. Yaklaşık olarak 1.350 ev, 750 ahır bu yangından zarar gördü, hayvanlar da yine yangından zarar görerek telef oldular. Şimdi, böyle bir süreçte Manavgat bölgesinde ve diğer ilçelerdeki ormanlık alanlar ihaleyle satıldı, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihalede satıldı. Şimdi, bir taraftan evleri yanan vatandaştan TOKİ aracılığıyla evin yüzde 50 bedelini iktidar talep etti; yüzde 50’sini TOKİ, geri kalan yüzde 50’sinin de vatandaştan alınacağı ifade edildi. İnşaatlara başlandı ancak vatandaş kaç para ödeyeceğini bilmedi; vatandaşa açık sözleşmeler imzalatıldı, kaç para ödeyeceğini bilmeden bugünlere gelindi. Şimdi evlerin bir kısmı teslim edildi ancak hâlâ kaç para ödeyeceği ifade edilmedi.

Şimdi bizim kanun teklifimiz de “Bölgede satılan orman ağaçlarından, bu yangın nedeniyle satılan orman ağaçlarından geri kalan yani yüzde 50 olarak vatandaştan alınması gereken para buradan karşılansın.” şeklinde çünkü süreçte o ormanlık alanı kontrol eden, koruyan, kollayan köylerimiz var.”